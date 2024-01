L’avvocato Sabina Ambrogetti debutta in consiglio comunale

L’avvocato Sabina Ambrogetti ha fatto il suo debutto in consiglio comunale nella prima seduta del nuovo anno, svoltasi venerdì pomeriggio a Palazzo Roderio e interamente dedicata alla surroga dell’ex candidato sindaco del centro sinistra, Renzo Guccinelli, che si è dimesso nelle scorse settimane. La surroga d è stata approvata – come prassi – all’unanimità. Ambrogetti sostituirà Renzo Guccinelli anche nella commissione Bilancio.

Ma le dimissioni dell’ex candidato sindaco del centrosinistra che sono finite nel mirino di esponenti della maggioranza, in particolare di Stefano Cecati, capogruppo di Fratelli d’Italia, che le ha definite "un affronto nei confronti dei cittadini che avevano riposto fiducia in lui". A difendere Guccinelli, non più presente in assemblea, ha dovuto pensarci Matteo Tiberi, capogruppo di “Sarzana protagonista”, che ha ribadito come l’ex candidato sindaco (che a Sarzana è stato anche sindaco per due mandati oltre che assessore regionale) metterà comunque la sua esperienza a disposizione del gruppo consiliare e dell’associazione nata dalla sue liste civiche, con le quali si era presentato in alleanza con il Pd.

L’avvocata Ambrogetti era la prima dei non eletti della seconda lista civica direttamente legata a Guccinelli, quella espressione di “Sarzana per Sarzana” e “AvantInsieme”, con la quale aveva raccolto 198 preferenze. Anche lei ha voluto respingere le accuse di ”fuga” indirizzate da esponenti della maggioranza a Guccinelli e lo ha ringraziato per l’impegno messo in tutta la sua lunga carriera politica.