Ristretta la carreggiata sulla Variante Aurelia

Sarzana (La Spezia), 25 marzo 2024 – Il problema delle buche sulle strade cittadine è da tempo un nodo cruciale fonte di accese lamentele e forti preoccupazioni. In attesa dell’asfaltatura che il Comune ha messo in preventivo e che dovrebbe partire tra qualche settimana è intanto scattata l’operazione tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e uffici comunali, mai vista in precedenza, di delimitazione della carreggiata caratterizzata da avvallamenti e buche sempre più profonde. Una porzione della Variante Aurelia, dall’uscita dell’autostrada in direzione dei centri commerciali, è stata infatti interdetta al transito dei mezzi perché ritenuta a forte rischio. L’altro pomeriggio sul posto sono arrivati i carabinieri insieme agli agenti della municipale e ai tecnici comunali per coordinare le operazioni di delimitazione di una parte della strada compresi i vigili del fuoco che hanno poi collaborato alla sistemazione dei new jersey. Oltre alle lamentele ormai quotidiane proprio su quel tratto qualche giorno fa è pesantemente caduto un ciclista, tradito da una buca. Il restringimento della corsia sta adesso inevitabilmente allungato la coda di mezzi che, in alcune ore del giorno, su quel tratto è già molto impegnativa. Ma la soluzione di emergenza si è resa necessaria per evitare ulteriori disagi agli automobilisti e a chi raggiunge a piedi i negozi.