Lavori nel mondo digitale. L’offerta è in crescita. Ma serve più formazione

Porte aperte oggi alla Kreativlab di via Pecorina per giovani e appassionati del mondo digitale. Una sorta di open day quello che, a partire dalle 18, avrà luogo negli spazi dell’agenzia di comunicazione, marketing e organizzazione di eventi, che ha l’obiettivo di presentare al pubblico l’Accademia Pad, un vero e proprio progetto formativo che punta a far acquisire le competenze necessarie alle nuove professioni digitali. Web designer, web developer e web marketer sono professionalità sempre più richieste e che, stando alle previsioni di Linkedin e Microsoft sono destinate a raddoppiare nel prossimo biennio, passando dagli attuali 90 milioni di professionisti impegnati nel settore, a superate i 190 milioni. Un’opportunità di crescita e sviluppo professionale che sarà arricchita dalla presenza di Roberto Spinetta – professionista da anni impegnato nel mondo del marketing e della comunicazione – che aprirà l’evento.

A due anni dal lancio del progetto formativo Accademia Pad, al momento sono 16 i giovani in formazione. Dalla classe dello scorso anno, uno studente è stato assunto da un’azienda del territorio, mentre altri collaborano come free-lance grazie anche alla realizzazione di progetti condivisi con le imprese del territorio. "Siamo molto felici di essere riusciti anche quest’anno a creare una classe di futuri professionisti delle arti digitali – ha commentato il socio di Kreativlab Andrea Caruso –. Il settore del digital in Italia è in ritardo per quanto riguarda l’occupazione. Anche se alcune professioni digitali siano tra le più ricercate e pagate nel mercato del lavoro, le figure specializzate scarseggiano e non riescono sempre a soddisfare la crescente richiesta da parte delle aziende che hanno necessità di sfruttare le potenzialità della rete".

"Ci siamo resi conto sin da subito – hanno aggiunto i soci David Paruano, Francesco Valletta e Giacomo Magi – che qui non è facile nostro trovare figure polivalenti che supportino il lavoro dell’agenzia. Per questo abbiamo pensato di creare un percorso formativo di sostanza, rivolto a coloro che pur non volendo intraprendere una carriera universitaria, abbiano la necessità di approcciarsi al mondo del lavoro, attraverso una formazione pratica di professionisti che quotidianamente operano nel settore".

Elena Sacchelli