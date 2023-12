Lavori in corso nel cimitero del borgo di Montemarcello e nuovi cestini stradali sistemati in tutte le frazioni. Il Comune di Ameglia ha predisposto una serie di interventi e particolarmente sentito e richiesto è quello di allargamento del camposanto di Montemarcello. Sono stati avviati i lavori per la costruzione di un nuovo blocco per poter ricavare ulteriori ossari e loculi scongiurando il pericolo di esaurimento dei pochi rimanenti. L’opera progettata dall’architetto Federico Ferrari consiste nella demolizione dell’aiuola posizionata sulla testata del manufatto esistente e la realizzazione di un piccolo ampliamento in collegamento con quello già presente. Complessivamente verranno realizzati dalla ditta incaricata Edil Elle di Arcola 12 nuovi loculi e 35 ossari per una spesa di 50 mila euro. Decoro urbano e contrasto agli abbandoni: due principi che hanno portato al posizionamento di un primo lotto di 50 cestini che insieme a una seconda, e più corposa, tranche in arrivo nei primi mesi del prossimo anno sostituirà i vecchi e ammalorati cestini. La prima voce di spesa è stata di quasi 10 mila euro. "Continuiamo a investire sul decoro - ha spiegato l’assessore all’ambiente Nicolas Cervia - partendo proprio dal contrasto all’abbandono. Per questi avremo cestini più capienti e impediscono il conferimento errato impedendo quindi di utilizzarli in sostituzione delle isole ecologiche".