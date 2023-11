L’autogol in maggioranza. Le critiche di Cecati (FdI) rilanciate dall’opposizione

"Ci dispiace che si parli di disabilità soltanto quando si tratta di fare polemiche sui bilanci. Senza entrare nel merito dello scontro politico, chi conosce la realtà della non autosufficienza e della disabilità sa bene che è di più investimenti che ci sarebbe bisogno, non di economie". Così Rosanna Pittiglio, ex assessore alle politiche sociali del Comune di Sarzana e oggi presidente dell’associazione di volontariato Ogni Cuore, interviene all’indomani del consiglio comunale caratterizzato dallo scontro – o dalle incomprensioni – interne alla maggioranza che avevano portato il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Cecati a criticare duramente uno stanziamento di bilancio in cui, a sua detta, dei fondi venivano prelevati al Peba e alla spiaggia disabili per essere dirottati verso altri interventi. In un quadro nazionale dove le risorse per disabili, anziani, malati si erodono di anno in anno noi con la nostra associazione stiamo cercando di mettere in campo le nostre forze insieme ai disabili e alle loro famiglie, perché nessuno si debba più sentire solo. Da chi ricopre incarichi amministrativi ci aspettiamo più serietà e disponibilità a impegnarsi concretamente su questo fronte, basti pensare ai ritardi e ai disagi riscontrati la scorsa estate nella spiaggia disabili di Marinella".

A intervenire sullo stesso argomento anche il Partito democratico. "La smentita non rimuove la sostanza del problema – incalzano il segretario dem Marco Baruzzo e la consigliera Beatrice Casini in una nota congiunta rivolgendosi al comunicato di Fratelli d’Italia che aggiustava il tiro rispetto a quanto emerso durante l’assise comunale-, ovvero la leggerezza e la con cui l’amministrazione di centrodestra gioca con le politiche sociali. L’avviata elaborazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche ricorda da vicino la complessa gestazione di altri piani come il piano urbanistico comunale o il piano antenne, nascosti ancora in qualche cassetto mentre imperversano varianti urbanistiche e spuntano nuove antenne". E riferendosi poi alla "pietra dello scandalo", ovvero allo stanziamento di bilancio tanto discusso aggiungono: "si scrive che la minor spesa di 150 mila euro prevista nella recente variazione di bilancio è compensata dal dispiegamento di risorse da parte del distretto sociale, ma la sensazione è quella di trovarsi davanti a un artificio nemmeno troppo abile. La determina distrettuale n.11 del 28 marzo scorso, pubblicata soltanto 3 mesi dopo, recava infatti un impegno di spesa per gli interventi di attuazione del fondo povertà 2020 a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza. L’importo di 127 mila euro era quindi destinato al contrasto della povertà nel territorio del distretto sociosanitario".

Elena Sacchelli