L’atmosfera delle feste. Presepe vivente nel borgo

Il borgo è pronto per trasformarsi in Betlemme: più di cinquanta figuranti ci accoglieranno in un’atmosfera magica, nei caruggi e nelle cantine aperte e trasformate in botteghe d’epoca, una splendida location che è la peculiarità di Vezzano inferiore. Dopo il successo riscosso negli anni, sesta edizione del ’Presepe vivente sotto la torre’ nelle giornate di sabato con apertura alle 15 e domenica tutto il giorno fino alle 20. Organizzato dall’associazione di volontari ’Sotto la Torre’, l’evento conta la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune del Fai e del Cai; sarà presente nei due giorni anche l’associazione ’Vezzano e oltre’ per le foto della manifestazione e con i figuranti. Ricco il programma per le due giornate a partire da sabato pomeriggio con i mercatini di Natale, aperti fino alle 21. Alle 16,30 messa con la benedizione del Presepe da parte del nuovo parroco Don Federico e a seguire, con l’accompagnamento delle note della banda musicale G. Puccini, sarà inaugurato il Presepe vivente che chiuderà i battenti alle 21. Aperti anche i vari punti ristoro: in piazza Regina Margherita quello della Pro Loco e uno dall’associazione sportiva all’oratorio in via Garibaldi. L’evento riprenderà domenica con i mercatini di Natale che saranno aperti dalle 11 alle 20 e il Presepe dalle 17 alle 20. Guest star la magia del suono delle Pive Emiliane di Dario Landi. Evento nell’evento alle 16,30 nella Chiesa dei Santi Sebastiano e Maria Assunta, il concerto dell’ensemble vocale e strumentale delle classi prima e seconda del liceo musicale Cardarelli, diretto da Bruno Fiorentini e Chiara Kihlgren. A partecipare saranno anche alcuni animali come i cavalli e l’asino, tra i figuranti il maniscalco, la tessitrice, molti altri suggestivi mestieri, anche una cartomante, che si occuperà di interpretare i tarocchi.

Cristina Guala