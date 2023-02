L’amministrazione cerca un gestore per l’ufficio di accoglienza turistica

Un contributo di 20 mila euro per garantire la gestione dell’ufficio di informazioni e dell’accoglienza turistica in vista dei grandi appuntamenti della stagione. Il Comune di Castelnuovo Magra ha già fissato nel calendario le date dei principali eventi che caratterizzeranno il territorio dalla primavera fino alla prima domenica di autunno e per questo deve assegnare l’ufficio di promozione turistica e gestione degli eventi affidandosi a una cooperativa esterna non avendo la disponibilità usufruire dei dipendenti in pianta organica. Le iniziative che richiameranno, come negli anni scorsi, migliaia di visitatori nel borgo collinare saranno "Benvenuto Vermentino" la tradizionale festa del vino che vedrà protagonisti i produttori di vino dei Colli di Luni oltre che i partner di Toscana e Sardegna, la mostra fotografica allestita nella Torre dei Vescovi di Luni dedicata a un grande maestro della fotografia (ancora segreto) oltre a quella dedicata a fotografo castelnovese recentemente scomparso Tommaso Malfanti che sarà aperta dal 31 marzo al 4 giugno e la festa delle Bandiere Arancioni organizzata in collaborazione con il Touring Club nella giornata nazionale dedicata all’accoglienza turistica. La gestione logistica degli eventi, dalla promozione alla biglietteria nel caso della mostra fotografica, impegnerà gli addetti da aprile a ottobre in orari e giornate ancora da stabilire. Per organizzare al meglio le iniziative e l’apertura dell’ufficio Iat è stato quindi avviato l’iter di affidamento esterno del servizio imputando a bilancio la somma di 20 mila euro. L’affidatario del servizio non introiterà direttamente alcuna entrata dagli utenti con riferimento alle attività svolte ma il ricavato della vendita dei bglietti verrà incassato direttamente dal Comune.