L’allerta meteo non ferma la festa Padre Mario e l’Alleluja band si sono esibiti dentro la chiesa

Serata di emozioni a Romito Magra, quando la solidarietà e la musica uniscono e abbattono tutte le barriere, Il maltempo non ha fermato l’Alleluja band e Padre Mario Pacifici che a Romito hanno regalato una serata indimenticabile per la festa di San Genesio, la cui sagra è stata annullata per l’allerta, ma il concerto si è potuto tenere al chiuso. Sono dieci anni di splendida amicizia quella che lega ad Arcola il missionario Pacifici e i ragazzi della sua band originari dei villaggio di Balaka in Malawi. I giovani musicisti si sono esibiti all’interno della chiesa grazie alla collaborazione di Don Roberto Poletti e dello staff della parrocchia di Romito, ed è stato un bellissimo momento di condivisione del progetto che è stato fatto conoscere dal dottor Mauro Biagioni alla comunità di Arcola. Padre Mario Pacifici è in Malawi da ben 47 anni in missione, e con l’Alleluja bìand ogni anno portano avanti un tour che ha contato ben 45 tappe in Italia incontrando anche Papa Francesco e hanno cantato e suonato a Lisbona nella giornata mondiale della gioventù.

Il Comune di Arcola ha sempre contribuito a portare avanti gli obiettivi della missione, tra cui la crescita dell’ospedale del villaggio di Malaki in Malawi dove lo scorso anno sono nati 2600 bambini con un tasso di natalità del 100 per cento, ovvero tutti i bambini sono nati e sono risultati sani, un enorme passo avanti. Per l’occasione il comune di Arcola, rappresentato dalla sindaca Monica Paganini, dal vicesindaco Gianluca Tinfena e dal consigliere, delegato allo sport Ferdinando Coppola ha donato il ricavato della marcia "Run for Malawi" tenutasi a marzo.

Cristina Guala