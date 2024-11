L’alfabetizzazione digitale. Il ’facilitatore’ Orlandi all’opera in sei Comuni dalla Val di Magra

Hanno preso avvio da circa un mese con grande successo le attività dello sportello per la facilitazione digitale in sei comuni della Val di Magra: Arcola, Santo Stefano, Luni, Vezzano Ligure, Sarzana e Castelnuovo Magra . Nati grazie a una sinergica collaborazione tra il direttore del distretto sociosanitario Val di Magra Davide Capellari, le amministrazioni di competenza dei Comuni coinvolti e il referente, il facilitatore digitale con certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale Nicola Orlandi, gli sportelli sono fruibili per tutte le fasce di popolazione, gratuitamente e senza dovere prendere appuntamento ad eccezione di quello a numero chiuso di Vezzano per cui l’accesso rimane contingentato e riservato agli over 65.

Il servizio è finalizzato all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle amministrazioni pubbliche, semplificandone il rapporto. Il servizio, gratuito, ha l’obiettivo di fornire supporto e formazione ai cittadini che vogliono avvicinarsi ad argomenti quali identità digitale, posta elettronica, abc del computer, app per lo smartphone, servizi pubblici digitali, strumenti per la comunicazione e molto altro. Tra le proposte vi è inoltre la possibilità di seguire dei corsi di informatica per l’apprendimento di computer e smartphone sia informa singola sia in forma associata partendo dal livello rispettivo di padronanza. A supporto delle sessioni sarà inoltre disponibile la prima Piattaforma per la Facilitazione Digitale Link Start nata da un’idea di Nicola Orlandi e messa a disposizione di tutta Italia con l’intento di renderla sempre più dinamica e connessa e consultabile al link: index (linkstart.info).

Si può beneficiare di questa opportunità fino al 31 dicembre, comunque non si esclude l’ipotesi che la disponibilità venga strutturata e resa stabile tramite un’apposita misura mirata ad investire tutto il territorio della Val di Magra. Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi al numero 377 0483133 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] .

Cristina Guala

Nella foto, L’assessore di Arcola, Sara Luciani, insieme a Nicola Orlandi che svolge il ruolo di facilitatore digitale in sei comuni della Val di Magra