’La zona d’interesse’ di Jonathan Glazer al cinema Il Nuovo

Da domani a mercoledì al cinema Il Nuovo, per il Giorno della Memoria, in programma il film ’La zona d’interesse’ di Jonathan Glazer,sguardo inedito sullo sterminio degli ebrei, attraverso la vita del comandante di Auschwitz e della sua famiglia, alloggiati nei pressi del campo di concentramento. Il film ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2023 e due Premi Oscar nel 2024). Programmazione domani alle 19.15 in versione originale con sottotitoli in italiano, lunedì alle 10 per le scuole e alle 21 per il pubblico, martedì alle 10 per le scuole, mercoledì alle 15.30 per tutti.