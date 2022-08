La tradizione prosegue: si apre in città la Soffitta sulla Strada

Sarzana (La Spezia) 5 agosto 2022 - Da sabato la città di Sarzana si tuffa nella tradizione in un crescendo di iniziative che richiameranno migliaia di turisti e visitatori. Si apre infatti la 58^ edizione della notissima “Soffitta sulla Strada” la rassegna ideata dai primi antiquari del centro storico sarzanese diventata poi un grande evento conosciuto in tutta Italia. Insieme alle bancarelle di antiquariato e hobbisti sistemate nelle vie del centro storio tornerà sempre da sabato, ma prolungata fino al 28 agosto, anche la Mostra dell’Antiquariato riproposta nelle stanze della Fortezza Firmafede. Inoltre per due settimane gli artisti mostreranno come si realizza un quadro nel laboratorio all’aperto conosciuto come la storica “Calandriniana”. La serie di eventi sarzanesi proseguirà nel primo week end di settembre con il Festival della Mente. Insomma quasi un mese di grandi iniziative che allunga la serie di eventi, concerti, rassegna teatrali aperte già da giugno.