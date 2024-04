La squadra di Cecchinelli ’Uniti per Castelnuovo’ ha presentato i candidati

La prima donna della maggioranza in carica in corsa per tentare di diventare sindaco di Castelnuovo Magra. Ci hanno provato in passato Patrizia Nioi e Maria Luisa Isoppo in rappresentanza di Movimento Cinque Stelle e Lista Civica a spodestare il centro sinistra sfidando Daniele Montebello ma a questo giro toccherà a Katia Cecchinelli contrastare lo schieramento, per ora, tutto al maschile. La lista "Uniti per Castelnuovo" ha individuato per la continuità l’assessore in carica, da dieci anni nella giunta diretta dal primo cittadino Montebello. Cecchinelli ha scelto il centro sociale di Molicciara per presentare i componenti della sua squadra e iniziare ufficialmente il cammino verso le amministrative dell’8 e 9 giugno. Katia Cecchinelli 56 anni anni, sposata e mamma di due figlie diplomata in pianoforte all’istituto musicale "Boccherini" di Lucca, nel 2002 ha conseguito al Conservatorio della Spezia la laurea in didattica della musica e nel 2015, all’Università di Pisa la specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria "Dante Alighieri" di Castelnuovo. Alla presentazione erano presenti anche i rappresentati del Pd, dal segretario provinciale Iacopo Montefiori, Carola Baruzzo e Marco Lorenzo Baruzzo. "Mi candido a guidare il nostro Comune - ha spiegato Katia Cecchinelli- per l’amore che nutro per la nostra comunità, per poter far crescere ancora Castelnuovo Magra con progetti importanti, in un’ottica di condivisione, ascolto, solidarietà e con uno sguardo nuovo verso il futuro". Tra le conferme l’attuale assessore e vice sindaco Luca Marchi grafico e segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Loris Pietrobono ufficiale dei carabinieri in congedo consigliere eletto nel 2019 e da qualche mese assessore dopo le dimissioni dalla giunta di Gherardo Ambrosini, Stefano Spinetti consigliere uscente capogruppo della lista e dipendente nella direzione di magazzini logistici retroportuali. Alice Ambrosini componente del comitato di frazione di Vallecchia, Andrea Baudoni studente all’università di Pisa, Sally Bertini produttrice di musica elettronica e d.j. , Diomira Cantergiani medico pediatra di famiglia, Nicola De Marchi dipendente di una ditta di lavorazione del marmo, Irene Malfanti fotografa, Greta Petacco interprete di lingua dei segni e impiegata nel settore turistico, Luca Sergiampietri dipendente nel settore marmo, Giorgia Turini farmacista.

Massimo Merluzzi