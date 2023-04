La squadra dell’Udc al fianco di Ponzanelli

L’ultima lista del centro destra ha presentato i suoi candidati. L’Unione di Centro sarà presente con la propria rappresentanza alla corsa amministrativa di Sarzana sostenendo la candidatura della sindaca uscente Cristina Ponzanelli unendosi così alle due liste civiche ’Sarzana Civica’ e ’Cristina Ponzanelli sindaco’ oltre ai partiti politici di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Avanti Sarzana.

L’altro pomeriggio al Loggiato l’anima dell’Udc, Loriano Isolabella, ha fatto gli onori di casa presentando tutti i candidati al consiglio comunale. Fanno parte della squadra Donatella Fini, Simonetta Cozzani, Lorena Basso, Daniela Della Schiava, Sara Gaggero, Piero Bruno, Sergio Dall’Oglio, Giuseppe Baviera, Francesco Andreazzoli, Paolo Isola, Gabriele Boni, Lucia Malatesta, Cristiana Lazzoni, Monica Nava, Marco Tedeschi, Antonio Vorrano. La coalizione di centro destra dunque è composta da sette compagini che hanno trovato sinergia intorno al nome della prima cittadina in carica Cristina Ponzanelli che cercherà il secondo mandato. Dopo la presentazione di tutte le liste la campagna elettorale prosegue intensificando gli incontri ai vari point aperti in varie zone del centro storico cittadino in attesa dell’arrivo dei big della politica nazionale. Per il momento non sono ancora stati ufficializzati i nomi ma già si parla di personalità di primissimo piano che arriverano, probabilmente nella settimana di campagna precedente al voto per sostenere e augurare un ottimo risultato ai rispettivi candidati.

Nella foto: la presentazione dei candidati dell’Unione di Centro, in corsa alle prossime elezioni amministrative a sostegno della candidatura di Cristina Ponzanelli