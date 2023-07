La spiaggia libera diventa accessibile a tutti

Una spiaggia accessibile a tutti. L’esperimento che dovrà essere potenziato la prossima estate è partito dal tratto di arenile libero di fianco al molo di Fiumaretta e consentirà anche ai disabili di arrivare al mare attraversando una lunga passerella posizionata sulla sabbia, un spazio protetto da un gazebo e soprattutto due sedie "Job" che consentiranno di condurre fino all’acqua. Il progetto è stato presentato dagli assessori Sara Castagna, Nicolas Cervia, il geometra Cinzia Masetti e Carlo Accame titolare dello stabilimento "Arcobaleno" attiguo alla spiaggia libera che fornirà la collaborazione oltre che la custodia notturna delle sedie e gli allacci alla rete idrica per il funzionamento della doccia. Un investimento di 80 mila euro, comprensivo anche della pulizia e interventi sulle altre spiagge libere amegliesi, cofinanziato al 40% da Regione Liguria. "Per questa stagione - hanno spiegato gli assessori Cervia e Castagna - siamo riusciti a predisporre un punto attrezzato avvalendoci della collaborazione dello stabilimento Arcobaleno anche nel servizio di salvamento. La prossima estate partiremo con più anticipo cercando associazioni che possano garantire la presenza in spiaggia". Una doccia è stata sistemata anche alla spiaggetta libera della Sanità a Bocca di Magra".

m.m.