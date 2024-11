La sicurezza delle strade. Dal Tar un’amara sorpresa

"Prendiamo atto della decisione del Tar regionale e nei prossimi giorni analizzeremo la questione con il nostro legale". Il sindaco Umberto Galazzo ha accolto con molta sorpresa l’esito del ricorso al tribunale amministrativo con il quale la Provincia ha chiesto e ottenuto l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Comune di Ameglia nei confronti dell’ente provinciale con la quale si ordinava di mettere in atto con urgenza tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per assicurare la regimazione ed il corretto convogliamento delle acque meteoriche lungo le strade provinciali. Ma il Tar ha dato parere favorevole alla posizione della Provincia.

"Abbiamo evidenziato – ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo – che la mancata realizzazione di interventi periodici di pulizia delle cunette, degli attraversamenti e dei pozzetti di raccolta delle acque oltre che di pulizia e taglio dei cigli e delle fronde, in caso di eventi meteorologici intensi, avrebbe comportato gravi pericoli per la privata e pubblica incolumità. La Provincia, piuttosto che intervenire, ha deciso di impugnare l’ordinanza. Registriamo che evidentemente per la Provincia le strade provinciali 28 da Bocca di Magra a La Serra e 29 che collega Ameglia con Montemarcello non hanno bisogno di interventi e non c’è alcun pericolo. Per noi invece i problemi ci sono e anche grossi e crediamo che sia necessario intervenire quanto prima. Speriamo di sbagliarci".