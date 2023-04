La sfida del centrosinistra Svelata la prima terna Liste civiche, ecco i nomi

La prima terna è svelata ma all’appello mancano ancora le altre forze, tra le quali il Partito Democratico, che stanno completando le squadre pronte a sostenere la corsa elettorale del candidato di centrosinistra Renzo Guccinelli. Le tre liste civiche sono state presentate ieri in piazza Cesare Battisti in attesa della festa di oggi pomeriggio in piazza Luni che apre ufficialmente (anche se è ormai iniziata da mesi) la campagna elettorale che porterà all’appuntamento del voto del 14 e 15 maggio.

Ad esibirsi dalle ore 17 di oggi le band "Sir Endipity Acoustic Duo", "Maronia Band" e "Teresa Plantamura Duo" alternandosi agli interventi dei sostenitori della campagna. Alle 18 prenderà parola Renzo Guccinelli per esporre le sue idee di rilancio della città di Sarzana e alle 18.45 a chiudere in musica la manifestazione elettorale sarà la "Roxy Bar Band" cover band nazionale di Vasco Rossi con special guest Andrea Braido ex storico chitarrista di Vasco. Queste le tre liste civiche presentate ieri mattina non risparmiando qualche polemica stoccata rivolta ai contendenti di centrodestra e alla loro "colorazione" politica.

Lista "Guccinelli Sindaco" risulta così composta: Michela Angelotti, Eleonora Bologna, Gianluca Cecchini, Massimo Cristoni, Andrea Dell’Olio detto "Gede", Gloria Genovesi, Roberto Loni, Marta Monti, Francesca Musetti, Umberto Sauvaigne, Georgiana Savin, Sebastiano Siviglia, Marco Sturli, Matteo Tiberi, Andrea Tonelli, Emanuela Venturini.

Lista "Lavoro per Sarzana con Guccinelli sindaco" ne fanno parte: Marta Borsi, Enrico Guido Briganti, Roberto Cagnoli, Massimo Cargiolli, Davide Della Valle, Manuel Ferrari, Giulia Giacomelli, Andrea Guelfi, Michela Iacobelli, Valentina Lazzini, Ussama Louizi, Paola Miroballo, Antonino Quintavalle, Daniele Stagnari, Rossella Tognoni, Laura Tonarelli.

Lista "Sinistra e Ambiente per Guccinelli sindaco" è composta dai candidati: Michela Arfanotti, Vittorio Bagnone, Roberto Baria, Lucia Battaglia, Drina Andrea Bavestrello, Rossella Cecchinelli, Giulia Chiatti, Niccolò Dalle Luche, Irene Della Valle, Thomas Landini, Stefano Lodovici, Antonio Nana, Fernando Peruggi, Massimiliano Ranghetti, Stefania Ussi, Fabrizio Vivoli. Intanto nei prossimi giorni sono attese anche le altre liste a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra tra queste quella del Partito Democratico la cui composizione sembra piuttosto elaborata e il Terzo Polo Italia Viva-Azione.

Massimo Merluzzi