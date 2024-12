La sezione Avis rinnova i vertici

La sezione comunale di Arcola dell’Avis si prepara a svolgere l’assemblea elettiva ed è alla ricerca di nuovi volontari dirigenti per dare un contributo prezioso alla missione dell’associazione: promuovere la donazione del sangue e contribuire, in questo modo, a salvare vite umane. Il consiglio direttivo invita tutti i soci a candidarsi per il rinnovo dei vertici dell’associazione. A partire da mercoledìl 2 gennaio sarà possibile iscriversi all’Avis e dare dispobilità per la propria candidatura fino a venerdì 7 febbraio, tramite un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail a [email protected] o rivolgendosi direttamente alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, numero di telefono 0187 954035.