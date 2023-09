La Se.Pr.In di Sarzana festeggia 40 anni di attività: scopri la storia

Un traguardo importante quello che verrà festeggiato oggi dall’azienda Se.Pr.In di Spezia ma conosciuta in tutta la Provincia per l’attività svolta nel servizio di prevenzione degli incendi. Una scommessa iniziata nel 1983 da Paolo Colò, un nome legatissimo anche al mondo del ciclismo avendo per anni condotto una società nella categoria under 23 oltre a organizzare da diverso tempo il memorial estivo ’Antonio Colò’ che arriva in Lunigiana. Proprio la professione di vigile del fuoco svolta da Antonio negli anni Sessanta è stata l’idea che ha spinto il figlio Paolo ad avviare l’attività legata al mondo dell’antincendio e della sicurezza negli ambienti di lavoro aprendo la prima sede nel sottoscala di via Montepertico a Spezia dove viveva la famiglia Colò.

E’ nata così la prima officina di manutenzione e costruzione degli estintori. Oggi la società è una realtà consolidata che opera su tutto il territorio nazionale e si estende al bacino del Mediterraneo, offrendo servizi che spaziano dalla progettazione antincendio alla realizzazione di impianti, garantendo efficienza, competenza e una squadra di esperti al servizio della sicurezza. Il ciclismo resta una grande passione di famiglia visto che Alessandro Colò, figlio di Paolo, ex professionista sui pedali da anni è entrato a far parte stabilmente dello staff organizzatore del Giro della Lunigiana. Il raggiungimento dei 40 anni di attività verrà festeggiato questo pomeriggio alle 18 nella location delle Terre di Luni in via Alta a Ameglia di fronte ai cantieri nautici.