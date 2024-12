La scelta della scuola superiore. Porte aperte al Parentucelli Arzelà

Domani, dalle 16.30 alle 19, porte aperte all’istituto Parentucelli-Arzelà per tutti gli studenti di terza media e le loro famiglie. Durante il primo degli appuntamenti con gli Open day – il secondo si svolgerà il prossimo 22 gennaio – verrà presentata al pubblico la ricca offerta formativa dell’anno scolastico corrente, che include ben quattro nuovi profili liceali e un percorso quadriennale nell’indirizzo agrario, oltre alle novità in serbo per il 2025-2026. Liceale (classico, scientifico, scientifico con metodologia 3.0), tecnico-economico (amministrazione, finanza, marketing e turistico) e professionale (agrario) sono i tre principali indirizzi scolastici in cui sono suddivisi i vari indirizzi dell’istituto sarzanese Parentucelli- Arzelà. Ma il prossimo anno l’offerta scolastica verrà arricchita anche dai nuovi profili liceali. ‘A.U.R.E.U.S’, che integra competenze sulla tutela del patrimonio artistico e culturale; ‘STEM’, con focus sulle discipline scientifiche attraverso un approccio laboratoriale; ‘biomedico’, che approfondisce il settore biologico-sanitario; e giuridico-economico e geopolitico (G.E.G.), profilo pensato per sviluppare competenze utili alla comprensione della società contemporanea. Quella degli Open-day rappresenta a tutti gli effetti un’occasione unica per scoprire le peculiarità dell’istituto, attraverso laboratori interattivi, workshop tematici e tavoli informativi e prendere coscienza di quale possa essere il percorso di studi più adatto ai propri interessi e alle proprie capacità. Un’opportunità per immergersi per un giorno nel magico mondo delle "superiori" e farsi indirizzare, anche grazie al contributo di studenti già iscritti nei vari percorsi di studi, nella migliore scelta possibile. Dopo una cerimonia di benvenuto nell’auditorium, gli studenti saranno guidati dai ragazzi dell’istituto in varie attività didattiche, come esperimenti di fisica, chimica e microbiologia, laboratori linguistici, informatici e matematici, e simulazioni con metodologie innovative, tra cui l’aula immersiva ‘Ai confini della realtà’. Parallelamente, i genitori potranno confrontarsi con i docenti per approfondire l’offerta educativa e risolvere dubbi sull’orientamento scolastico. Elena Sacchelli