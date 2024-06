La Regione: cantieri aperti per la ciclovia

Dovevano essere avviati entro giugno i cantieri per la ciclovia tirrenica in Val di Magra – definito ’lotto prioritario’ finanziato dall’Unione Europea con il Pnrr – secondo l’impegno che la Regione aveva ribadito il 4 febbraio scorso, in occasione del sopralluogo a Marinella del presidente Toti, dell’assessore Giampedrone e della sindaca Ponzanelli. La data di giugno era stata fornita correggendo la previsione precedente, che aveva indicato l’inizio dei lavori per lo scorso aprile. E ieri l’assessore Giampedrone, in un comunicato stampa, ha annunciato l’avvenuta consegna alle ditte aggiudicatarie delle aree per l’avvio dei lavori del nuovo tratto di pista tra Sarzana e Fosdinovo e nel Comune di Castelnuovo (stralcio 5, substralci 1 e 2) con un investimento di 10,2 milioni di euro e che partirà a luglio il cantiere per i tratti di Luni e Sarzana (stralcio 5, substralcio 3) per ulteriori 3,9 milioni. La conclusione di questi stralci – ha aggiunto – è prevista entro il 2025. La realizzazione del ‘lotto prioritario’ nello spezzino copre un percorso di 14,8 chilometri tra Sarzana centro e Marinella di Sarzana (confine con Toscana) attraverso i comuni Sarzana, Fosdinovo, Castelnuovo Magra e Luni. La tratta è finanziata con 14 milioni e 114 mila euro, di cui quasi 13 a valere su fondi Pnrr e 1,1 milione su fondi statali trasferiti dalla Regione Toscana per il lotto di Fosdinovo. Questo tratto di Ciclovia corre prevalentemente lungo gli argini del Canale Lunense con la realizzazione ex novo di alcuni tratti e il restyling dei percorsi già tracciati, garantendo il collegamento con il tratto toscano.