La rassegna ideata da Aesthetica . Non solo musica nei ’The Fridays’

Mostre d’arte, design, performance, concerti e cocktails. È allettante il mix proposto dall’associazione culturale Aesthetica per il calendario invernale dello Spazio Made di Luni, l’edificio di archeologia industriale in via Morucciola 36. L’iniziativa’The Fridays’ consiste in appuntamenti settimanali pensati, spiega il presidente dell’associazione Aesthetica Massimo Ligeri, "per inserire nel contesto culturale apuano, molto frammentato e concentrato su pochi eventi estivi, alcuni piccoli ma regolari eventi di qualità, di cui un pubblico interessato potrà fruire durante tutto l’anno". Il programma dei venerdì inizia alle 18 con la degustazione degli aperitivi di un blasonato bartender all’interno di una mostra d’arte in Sala Giotto. "Alla luce della sua esperienza internazionale - sottolinea Ligeri - il nostro barman ha elaborato una lista di cocktails ed una qualificata selezione di vini, bollicine e whisky". Dalle 20, gli ospiti che avranno prenotato un tavolo potranno spostarsi in Sala Leonardo e consumare la cena, nello stile dei caffè concerto, in attesa del concerto, rigorosamente dal vivo, di generi che spaziano dal blues al jazz al funk.

Per i primi quattro venerdì Aesthetica ha voluto omaggiare artisti locali che, nel 2025, si alterneranno a musicisti di livello nazionale ed internazionale. Si parte venerdì 22 con il cantautore apuano Stefano Barotti, apprezzato artista massese, accompagnato dalla sua band. Seguirà, il 29, il chitarrista carrarese Luca Bertone in duo con sax. Venerdì 6 dicembre vedrà l’esibizione di un’altra poetica eccellenza del territorio, il sarzanese Gianmaria Simon. Il 13 dicembre chiuderà questa prima tranche un quartetto capitanato Michele Brondi, artista di livello internazionale in arrivo dal vicino territorio pisano. Nessuna anticipazione sugli artisti del 2025. Bisognerà prima vedere come andranno i primi quattro concerti. "La qualità - dice Ligeri - ha un costo che una piccola realtà come quella della nostra associazione può sostenere solo a fronte di una buona risposta di pubblico e del sostegno economico di sponsor". Prenotazioni su www.spaziomade.com e info 0187 669062 o 333 3194172.

A. L.