La polizia locale fa lezione ai bambini

Agenti a scuola, ma è una giornata di conoscenza e amicizia. La polizia locale di Arcola ha partecipato ad un progetto organizzato dalla dirigenza scolastica per far conoscere la figura del vigile urbano ai più piccoli. Informare sui loro i compiti , l’uniforme e gli strumenti e imparare le principali regole come utenti della strada e educare al rispetto delle stesse, con l’obiettivo della sicurezza, è stata la finalità dell’incontro tra gli agenti e gli scolari. Il commissario Donatella Ciantia e l’agente Milka Bertoloni (nella foto) hanno puntato su conoscenza della segnaletica stradale, con particolare riferimento a quella relativa al pedone, sono stati simulati dei percorsi in cui i bambini erano pedoni o conducenti alla guida di triciclo. Alla fine è stato consegnato ai bambini un simpatico orsetto catarifrangente ad alta visibilità per pedoni, con la scritta "Comune di Arcola polizia locale". I bambini hanno ricambiato con un vigile pupazzo.