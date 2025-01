In occasione delle iniziative per il Giorno della Memoria, che commemora l’Olocausto, questo pomeriggio a Castelnuovo con inizio alle ore 17.30, nella sala conferenze “Vanda Bianchi” del centro sociale di Molicciara, sarà presentato il libro “A forza di essere vento. La persecuzione di rom e sinti nell’Italia fascista” di Chiara Nencioni. Dialogheranno con l’autrice Alessio Giannanti degli Archivi della Resistenza, la sindaca Katia Cecchinelli, Simona Mussini dell’Anpi, Carola Baruzzo del Museo Audiovisivo della Resistenza e Irene Malfanti, delegata alla Memoria del Comune. L’incontro, sostenuto dall’amministrazione comunale, è stato organizzato di concerto con la sezione Anpi di Castelnuovo Magra, l’associazione Archivi della Resistenza, il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, l’Aned - Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti e il circolo Arci di Castelnuovo.