La nuova Tarros è da primi 6 posti del girone: "E Diacci sarà il nostro valore aggiunto"

Alle 6,30 già in bici: per ritemprarsi e mantenere la linea. "Ma anche per ossigenare il cervello ed avere le idee chiare nell’allestimento della squadra", scherza Maurizio Caluri, direttore sportivo dello Spezia Basket Tarros. Un mercato che non è ancora finito (manca la guardia titolare) ma che ha sicuramente spremuto energie al dirigente bianconero che ovviamente ha dovuto inquadrare la propria campagna acquisti all’interno del budget: "E’ ovvio. Non faremo mai il passo più lungo della gamba". E prosegue: "Un voto? Non mi do voti ma posso dire di essere molto contento di come abbiamo lavorato in piena sintonia con Davide Diacci. Non era facile dover smantellare, per diverse ragioni, la squadra che così bene aveva fatto, e cambiare ben 9 giocatori, sempre avendo come nostra stella polare il budget a disposizione".

Avete anche riportato alcuni giocatori di Spezia.

"Era un nostro obiettivo anche questo e ci siamo riusciti".

Manca ancora un tassello, tra l’altro fondamentale come la guardia titolare che dovrà aprire le difese ed essere pronta sugli scarichi dei playmaker, Merlo in primis.

"Sì. La squadra al momento credo sia una buona squadra ma è incompleta; vogliamo prendere un giocatore di livello che faccia crescere ancor più il nostro grado di competitività all’interno di un girone molto difficile, tra i più ostici degli otto. Siamo fiduciosi e non abbiamo alcuna fretta visto che la preparazione inizierà il 19 agosto. Voglio solo ricordare che ad esempio Venturelli lo prendemmo a preparazione iniziata, ed anche altri a ridossso come Papadakis, Bolis e Seravalli. Molti procuratori ci chiamano per suggerirci profili anche importanti. Ma abbiamo tempo per valutare proprio perché sappaimo che non possiamo sbagliare questo profilo".

Le squadre si stanno formando: la Tarros, rispetto alle altre, dove la colloca?

"Credo che ad oggi posso dire che siamo tra le prime sei del girone, ma quello che mi infonde fiducia sono le parole di Merlo che ho sentito al telefono qualche giorno fa: ‘Non puoi capire l’intensità degli allenamenti di Diacci’. Ecco credo che Diacci sarà il nostro valore aggiunto".

La preparazione inizierà al ‘Montagna’ e prima amichevole il 31 a Cecina. Il programma delle amichevoli prosegue con Lucca (il 7 settembre al PalaSprint), l’11 contro Gema Montecatini di B1 al PalaSprint, il 14 con Sestri Ponente, il 21 a Lucca. Poi dal 29 sarà campionato di B Interregionale.

Gianni Salis