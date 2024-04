La Npsg è già salva. Zephyr slitta in serie C

I campionati di volley sono ormai alle battute finali e in alcuni

casi i giochi sono già stati fatti. In serie B maschile mancano solamente 4 giornate al termine della stagione con la Npsg Trading Logistic che ha già raggiunto la matematica salvezza, iniziando in sordina il proprio cammino e poi procedendo con la strepitosa escalation delle ultime settimane. "Sono orgoglioso - afferma coach Parisi- di ciò che è stato fatto e raggiunto da questi ragazzi. Dopo la partita di andata contro Biella, persa 3-2, con soli 6 punti dopo 9 giornate e la salvezza lontana il gruppo non ha mollato, ma ha lavorato con maggiore intensità, alzando giorno dopo giorno l’asticella della propria performance. Questo ci ha permesso di mantenere la categoria, con una vittoria in rimonta proprio contro Biella che evidenzia le qualità non solo sportive dei miei ragazzi. Ora abbiamo altre 4 partite per cercare di migliorarci ancora e fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto l’anno scorso".

Percorso ben diverso quello della Zephyr Mulattieri Valdimagra che ha vissuto una stagione travagliata, fatta di partenze importanti ed infortuni che hanno inciso inevitabilmente sul rendimento, portando alla retrocessione in serie C. Palcoscenico in cui sta ancora lottando il Volley Colombiera. La squadra sta provando a resistere, ma il penultimo posto in classifica riduce al lumicino le speranze di salvezza a tre giornate dalla conclusione della stagione. "Dovrebbero retrocedere 3 squadre - precisa coach Carli - ma tutto si definirà a fine campionato in base a quante squadre liguri retrocederanno dalla serie B e quante ne saliranno dalla serie D. A norma di regolamento allo stato attuale dovremmo scendere di categoria".

La Pallavolo Futura Ceparana sta per concludere i play-off di serie C femminile. Un traguardo importante che, però, non potrà sboccare in alcuna promozione. Per quanto riguarda il Lunezia Volley, impegnato nei play-out, è arrivata la matematica salvezza con un turno di anticipo. Un risultato importante raggiunto nonostante la partenza di tre importanti tasselli (Stella Caruso, Viola Giangreco e Rebecca Lupi) a cui si sono aggiunte altre tre pesanti defezioni. Il gruppo si è dimostrato unito e grazie al lavoro svolto con i due tecnici Martinelli e Menconi ha ottenuto la permanenza nei due campionati regionali di serie C e di Serie D. In quest’ultima categoria la Rainbow Volley sta recitando un ruolo da protagonista nei play-off regionali e sul fronte maschile la Pallavolo Futura è in piena lotta promozione. "Ci giocheremo tutto nelle ultime tre gare - afferma coach Botti - contro la capolista Colombo, nello scontro diretto contro l’Admo e contro il fanalino di coda Albisola". Verranno promosse le prime tre in classifica e la bagarre è davvero tanta con il Colombo che è leader con 46 punti, con il Movimento Ragazzi che segue a 45, l’Admo a 44, il Futura a 40 e il Rapallo a 39.