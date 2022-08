La musica di Sarah Jane Morris accende il borgo di Montemarcello

Ameglia (La Spezia) 6 agosto 2022 - Una grande artista internazionale sarà ospite a Montemarcello, uno dei cento borghi più belli d’Italia. Sarà una domenica di grande musica internazionale grazie all’arrivo di Sarah Jane Morris, l’artista britannica che arricchisce le iniziative dell’estate organizzate dal Comune di Ameglia. Il concerto è in programma alle 21.30 in piazza XIII Dicembre e insieme alla cantante ci saranno i musicisti Tony Remy e Tim Cansfield in una performance che spazia sui generi rock, jazz e blues. Sarah ha partecipato anche come ospite a varie edizioni del Festiva di Sanremo cantando insieme a Riccardo Fogli, Riccardo Cocciante e Noemi. Sarà una domenica intensa di appuntamenti nel borgo di Montemarcello. Oltre al concerto infatti ci sarano il mercato di hobbistica allestita in piazza Vittorio Veneto e la mostra di pittura dell’artista Maria Tacchini inaugurata nella sede dell’ex scuola del paese organizzata in collaborazione con la Pro Loco.