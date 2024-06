La Milizia di “Senza tempo” in trasferta anche in Romania

L’associazione “Senza tempo” ha completato il programma dell’estate, che si preannuncia ricca di impegni e appuntamenti interessanti. Il mese di luglio sarà caratterizzato da numerose trasferte: i primi giorni del mese la Milizia sarà ad Oradea in Romania, per una rievocazione storica del 14° e 15° secolo, il 5 luglio a Monterosso al mare per il coordinamento gruppi storici , il 18 e 24 luglio a Sesta Godano per una serie di conferenze relative agli scavi del castello e della zecca clandestina. Il mese di chiude il 26, 27 e 28 luglio con la rievocazione storica di Santo Stefano Magra: l’associazione “Senza tempo” oltre alla regia, cura sfilata, accampamento e duelli.

Tutto pronto per la terza edizione dell’evento “Filetto Rinascimentale” che avrà luogo nel borgo lunigianese dall’11 al 15 agosto, oltre alla rievocazione e alle esibizioni dei gruppi storici, confermate le seguenti conferenze alle 18: 11 agosto presentazione antologia Streghe d’Italia Nps Edizioni, 12 agosto Monica Baldassarri Il cacao e gli altri… importazione ed evoluzione alimentare nel Rinascimento, 13 agosto presentazione del libro di Riccardo Boggi Ciel sereno terra scura. Racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato, 14 agosto C’era una volta la madia e Chiacchiere di cucina a cura di Rolando Paganini ed Emilia Petacco , 15 agosto presentazione Lunigiana Il libro di Federico Palermitano e Veroni Maurizio (Lunigiana World). L’estate si chiuderà con due appuntamenti dedicati al mare e alla marineria e la consueta rievocazione sarzanese della Guerra di Serrezzana.

Cristina Guala