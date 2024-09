La ’maretta’ nella maggioranza. Il consigliere Pavero attacca:: "La sconteranno i cittadini"

"Saranno cinque anni duri da passare e ne soffriranno le conseguenze principalmente i cittadini". Il consigliere di opposizione Gino Pavero interviene sulle bagarre in seno alla maggioranza consiliare dalrifiuto delle deleghe da parte di Paolo Magliani, esponente di Rifondazione, agli interventi e alle mozioni presentati dall’indipendente di maggioranza Enrico Vesco.

Tutti elementi che, secondo Pavero, rappresantino sconvolgimenti che minano la coesione della coalizione di sinistra uscita vincitrice dalle urne pochi mesi faa, con la conferma per il secondo mandato della sindaca Monica Paganini. "Del resto per avere una giunta gli arcolani hanno dovuto attendere ben 35 giorni, con successiva e lunga appendice per la definitiva attribuzione delle deleghe, inizialmente affidate al consigliere Magliani e da lui rifiutate, poi passate al consigliere Tabone – ricorda Pavero –. Gli scenari politici futuri in seno alla maggioranza, nel consiglio comunale di Arcola, saranno dunque vari e irrequieti".

Pavero comincia ad elencare punto per punto le note dolenti: i lavori in corso di esecuzione sul tratto terminale del canale del Riomaggio a Romito, che dovevano essere terminati il 21 agosto scorso mentre ci sarà una proroga fino a novembre; il completamento delle arginature mancanti di Battifollo e Romito Magra per le quali attualmente sono in corso incontri tecnici fra Regione Liguria e i gestori dei servizi Enel, Snam, Sat, Acam e Telecom per eliminare le interferenze con le arginature di progetto prima dell’inizio dei lavori.

In ultimo, lo “sblocco” dei finanziamenti incagliati per la riqualificazione del viale XXV Aprile: "Tanto ha polemizzato il sindaco Paganini – spiega Pavero – facendo una non bella figura. Invece c’è una nota ufficiale della Regione Liguria, specificamente a firma dell’assessore Giacomo Giampedrone, trasmessa al Ssndaco di Arcola il 31 luglio scorso sull’avvenuta pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale. Si è perfezionato l’iter di assegnazione delel risorse alla Regione, a valere sulle risorse Fondo sociale di coesione 2021/2027, e l’accordo contempla anche questo progetto tra gli interventi oggetto di finanziamento, per un costo complessivo di 868.617 euro". Nel sottolineare che con specifico provvedimento amministrativo si procederà entro il mese di settembre, Pavero consiglia di "evitare di diffondere di notizie fallaci. D’altro canto ’gli insoluti’ di derivazione dell’ultimo quinquennio amministrativo non si contano, ne cito a caso alcuni: Puc, piano antenne, viabilità sull’Aurelia, palestra di Romito Magra, mensa delle scuole, i problemi alle Pianazze".

