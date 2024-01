La maggioranza... si promuove. L’elogio all’amministrazione: "Raggiunti tutti gli obbiettivi"

Il centrosinistra di Arcola compatto promuove l’amministrazione: "Mandato difficile ma obiettivi centrati". Alla luce dei rumors che stanno circolando in vista delle amministrative, Stefano Sgorbini del Pd, Paolo Magliano di Rifondazione Comunista, Giorgio Brero del Partito Socialista e Maurizio Melis di Italia Viva plaudono all’operato nel quinquennio in rapporto al programma presentato nel 2019 dalla lista ’Uniti per Arcola’ che ha visto eleggere sindaca Monica Paganini. "L’amministrazione ha saputo tenere la barra dritta sugli impegni assunti, reperendo le risorse necessarie per assicurare i servizi pubblici e gli investimenti locali senza aumentare le tasse ai cittadini – scrivono –, invertendo la tendenza nazionale e agendo sul recupero crediti, la lotta all’evasione e alzando il livello della progettazione per intercettare finanziamenti europei, nazionali e regionali". Le risorse per la gestione dei servizi, proseguono, sono cresciute del 25 per cento, gli investimenti e i trasferimenti dal pubblico, soprattutto dall’Europa, sono quasi raddoppiati. "E’ stato così possibile completare le opere incagliate nei meandri della burocrazia, come il parcheggio del centro storico di Arcola e la palestra di Romito, riaprire strade chiuse come la Cerri Trebiano (oltre 1,5 milioni di euro), puntare alla messa in sicurezza dell’intero reticolo dei canali dopo le pesanti alluvioni del decennio precedente, con un investimento globale che ha superato i 3 milioni di euro".

Nell’elenco delle cose fatte aggiungono il recupero del patrimonio comunale come il castello, il Pastificio, il complesso Mattarella al piano, i cimiteri e tutti gli edifici scolastici, con un investimento di circa 4,5 milioni di euro per il nuovo polo dell’infanzia al Pastificio, la mensa a Romito, la manutenzione delle medie ad Arcola e Romito e delle scuole nelle frazioni. Ancora, la manutenzione stradale che dopo anni può contare su quasi 1 milione di euro per la sistemazione del manto della principale viabilità comunale; la certificazione di Comune amico della famiglia; il lancio delle basi per servizi decentrati sociosanitari nei tre centri principali di Arcola, Romito e Termo; lo sviluppo di attività sportive a Romito con la palestra e la ripresa delle attività calcistiche giovanili e al Ponte con l’apertura del campo di padel.

Punti di forza il rilancio culturale e turistico; il risultato dell’80 per cento di raccolta differenziata e la progettazione con Iren della nuova isola ecologica al Piano di Arcola; il piano antenne per evitare installazioni incentri storici e abitati come Fresonara; gli indirizzi per trasformazioni sostenibili di impianti rifiuti come alle Pianazze, la costituzione di comunità energetiche. Le forze politiche che hanno sostenuto l’impegno amministrativo di Uniti per Arcola, nel presentare la sintesi del lavoro svolto, "invitano il sindaco e la giunta a portare in approvazione il bilancio sociale di mandato e a diffonderne i contenuti".

Cristina Guala