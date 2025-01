La giornata spezzina dell' ambasciatore dello Stato di Israele

Ameglia (La Spezia) 4 ottobre 2021- Giornata spezzina per l’ambasciatore di Israele che ha voluto visitare i luoghi da dove tra il 1946 e 1947 a ben 4314 profughi sono saplati verso Gerusalemme e tornare in patria. In particolare l’ambasciatore Dror Eydar si è soffermato sul monumento che a Fiumaretta ricorda l’impegno della piccola comunità che accolse i profughi scampati dai campi di sterminio e diretti a Eretz. Ad accogliere l’ambasciatore il sindaco uscente Andrea De Ranieri, al suo ultimo giorno in carica, il presidente dell’Associazione Apuana Italia-Israele Adelindo Furletti e Silvia Dell’Amico coordinatrice per Carrara. Nel pomeriggio la delegazione ha fatto visita al Molo Pagliari della Spezia ricevuto dal presidente dell’autorità portuale Mario Sommariva e poi dal presidente della provincia Pierluigi Peracchini.