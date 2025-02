La forza straordinaria di un linguaggio universale

La musica ha una forza straordinaria: ci fa sorridere, ballare e ha il potere di curare il cuore e la mente. Quando siamo tristi o arrabbiati, basta una canzone per farci sentire subito meglio. Se la musica è calma e lenta, ci rilassa, mentre se è veloce e allegra ci dà energia e ci rende felici. La musica, infatti, fa rilasciare sostanze chimiche nel cervello che ci fanno sentire sereni. I bambini si calmano con canzoni tranquille, e gli anziani si sentono felici quando ascoltano la musica che amavano da giovani. Oggi, grazie alla tecnologia, esistono dei robot che possono comporre musica, però quella creata dalle macchine è tecnicamente perfetta ma priva di emozioni. Solo un musicista umano può trasmettere passione, creando un legame speciale con chi lo ascolta. La musica racconta una storia anche senza parole, mentre quella dei robot manca di quella scintilla unica. Un esempio affascinante sono gli esperimenti di Nigel Stanford, che ha trasformato il suono in immagini, mostrando come la musica possa diventare un’esperienza visiva. La musica è un linguaggio universale che unisce le persone, facendo provare emozioni comuni, anche tra chi proviene da culture diverse. Quella suonata da un essere umano, con la sua passione, è una vera cura per cuore e mente, che ci ricorda quanto sia bello vivere. Proprio come ci ha spiegato il maestro Giovanni Allevi, che vive la musica come una medicina per il corpo e anche per il cuore.