La facilitazione digitale sulla web radio

Il giovane Nicola Orlandi, facilitatore digitale della Val di Magra, sarà protagonista di "Non è m@i troppo t@rdi! Pillole informative di alfabetizzazione digitale". A partire da giovedì alle 18 e così ogni settimana, va infatti in onda sul web il nuovo programma di Radio Elle Lunigiana nato dalla collaborazione tra Stefano Tomè e lo stesso Orlandi con l’obiettivo di rendere accessibile l’informazione digitale a tutti. Prende ispirazione dalla celebre trasmissione televisiva "Non è mai troppo tardi" condotta dal Maestro Alberto Manzi negli anni 60. La voce narrante di Nicola sarà accompagnata da immagini e video nonché dal testo della singola pillola così che il podcast sia veramente fruibile e aperto a tutti.

"Il nostro è un piccolo aiuto per favorire una cittadinanza digitalmente consapevole e rivendicare l’importanza di questo servizio pubblico al cittadino", hanno spiegato. Il programma sarà trasmesso sui canali radio web ai link https://mmediassl.rtvweb.com:9100/rlunigiana e www.radioellelunigiana.online e sulle pagine social associate e sul canale personale Youtube di Nicola Orlandi. Dieci le puntate iniziali e ogni pillola avrà la durata di pochi minuti per assicurare il massimo dell’attenzione. Questa prima edizione ha lo scopo di fornire alcune semplici nozioni basilari su molti argomenti. Il servizio di facilitazione digitale è un’attività di supporto individuale ai cittadini nell’utilizzo di Internet e dei dispositivi per operazioni semplici come inviare una mail, consultare un orario dei treni, ricercare informazioni di interesse, mentre per alfabetizzazione digitale si intende la capacità di utilizzare i nuovi media e le nuove tecnologie. L’obiettivo di questo palinsesto è che al termine di ogni pillola gli utenti abbiano le idee più chiare.