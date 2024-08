La dolcissima Penelope . Una compagna per la vita

Penelope è un dolcissimo esemplare di incrocio segugio di Ariégeois di taglia media e di due anni, che da uno vive ospite del canile municipale della Spezia dopo essere stata ritrovata - insieme agli altri suoi giovani fratelli Ulisse e Circe - sul territorio del comune di Sarzana; senza microchip. Dal manto a pelo raso di colore prevalentemente bianco, se non fosse per le sue irresistibili orecchie nere morbide come il velluto e qualche altra macchiolina scura sul muso e sul dorso, Penelope ha una corporatura snella, muscolosa ma asciutta risultando così un cane dotato delle giuste proporzioni; proprio come vuole la razza canina francese con cui è incrociata. Un tartufo nero e ben sviluppato fa da guida a un grande fiuto, soprattutto per quegli amici umani di cui sente di potersi fidare con certezza: tanto timorosa e cauta a un primo approccio, Penelope riesce a sciogliere le sue riserve diventando inseparabile dal suo amico umano di riferimento. Perfetta sia per bambini che per anziani, Penelope – al pari dell’omerica e diplomatica regina di Itaca – va d’accordo con i cani maschi e, come sostengono i volontari de "L’Impronta" che di lei si prendono amorevolmente cura, è possibile testare la sua interazione anche con gli altri cani femmina e persino con i gatti.

Da un anno, si può dire che Penelope ha saputo dare prova anche di un’indole paziente: sebbene Ulisse, in questo caso, sia già al suo fianco; Penelope sta aspettando con incrollabile fiducia chi sappia finalmente amarla, regalandole una dimora vera tutta sua. E magari, proprio a fianco del suo Ulisse.

Alma Martina Poggi