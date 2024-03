La consigliera regionale. Barbara Ratti in visita al Canale lunense

Il Consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense ha ricevuto la visita del neo consigliere regionale Barbara Ratti, un momento significativo per approfondire le sfide e le opportunità legate alla gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, alla sicurezza idraulica del comprensorio e ai temi della sostenibilità ambientale in tempi di crisi climatica. Ad accoglierla e metterle in luce le attività e i progetti del Consorzio sono stati il presidente Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani. Lo hanno fatto in due momenti: l’accoglienza nel salone storico della sede di via Paci a Sarzana per descrivere gli aspetti più generali e un tour nel complesso all’aperto a contatto con la centrale idroelettrica, il laboratorio dell’acqua allestito a scopo divulgativo per le scuole, il canale irrigatorio e il parco mezzi.