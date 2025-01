La conferenza sul Dadaismo

Prosegue, con una nuova tappa, il viaggio nell’arte proposto da ‘2G Orizzonti’, con il motto ‘La casa delle idee aperte a tutti’. Appuntamento sabato, alle 18, nella sede di via Vittorio Veneto 21, quando gli amanti dell’arte e della storia culturale avranno l’opportunità di esplorare il mondo affascinante e provocatorio del Dadaismo. L’evento, organizzato da 2G Immobiliare, ospiterà una conferenza intitolata ‘Dada: l’avanguardia che non voleva essere avanguardia’, tenuta dall’architetto e insegnante d’arte Leo Cimoli. Il Dadaismo è stato definito da molti come l’antitesi stessa dell’avanguardia, un movimento che ha respinto etichette e classificazioni. Nato nel 1916 a Zurigo nel pieno della Prima Guerra Mondiale, il Dadaismo rappresenta un’urgenza di protesta contro i valori tradizionali e la cultura dominante. L’evento offrirà una prospettiva su questo movimento, con una riflessione sul ‘non-discorso’ che i dadaisti proponevano.