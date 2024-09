La comunità cattolica brasiliana. Felici per le messe in portoghese

Messe in portoghese per la comunità brasiliana del territorio. Ad organizzarle Ana Paula Sena, brasiliana di Salvador, abitante a Carozzo nel comune di Vezzano, insegnante e imprenditrice nel settore vitivinicolo, volontaria in molte associazioni, rappresentante della comunità cattolica brasiliana, di Spezia e provincia che dal 2022 riunisce i fedeli connazionali, più o meno una quarantina, che così possono assistere ad una messa nella loro lingua. Pochi giorni fa si è tenuta una celebrazione particolare nella Chiesa della Misericordia a Fivizzano: per la prima volta, Don Marco e Don José hanno celebrato insieme a suggellare l’amicizia tra Italia e Brasile con molta emozione. "Il 7 settembre è il giorno dell’indipendenza del Brasile e abbiamo colto l’occasione per ascoltare il nostro bellissimo inno nazionale, tutti insieme, a fine messa – racconta Sena –. Poi, in canonica, un piacevole momento di aggregazione della comunità con gustose pietanze dei due paesi". Un appuntamento molto apprezzato dalla comunità brasiliana, unita e partecipe, sono molto devoti: "Ringraziamo Monsignor Bernardo, che ci ha offerto ospitalità, tutti i partecipanti e coloro che hanno contribuito all’ organizzazione". La prossima messa sarà ad ottobre per festeggiare la ’Padroeira do Brasil’ Nossa Senhora Aparecida, il giorno preciso è il 12 ottobre ma la data della celebrazione deve essere ancora concordata.