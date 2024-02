La Cestistica resiste . Ma Derthona si impone

CESTISTICA SPEZZINA

68

BCC DERTHONA

72

(16-11; 23-26; 15-17; 14-18)

SPEZIA: Colognesi 16, Castelli ne, Cappellotto 8, Templari 11, Baldassare 6, Moretti 9, Carraro, Favre 18, Candelori, Guzzoni ne, Guerrieri ne, Ratti ne. All. Corsolini

BCC DERTHONA: Premasunac 9, Leonardi 4, Baldelli 2, Gianolla 8, Attura 17, Melchiori 4, Marangoni 7, Espedale 2, Thiam 8, Cerino 11, Castagna ne. All. Cutugno

Arbitri: Simone Gurrera di Vigevano e Lorenzo De Ascentiis di Cremona.

LA SPEZIA - Le padrone di casa vendono cara la pelle ma alla fine si arrendono al forte Derthona. La capolista della A2 femminile di basket girone A ha trovato solo in extremis l’ennesimo successo contro una coriacea Cestistica, con il punteggio di 72-68. Per le spezzine era la seconda partita casalinga consecutiva e si respirava aria di fiducia dopo il successo contro l’Empoli nell’ultimo turno. Ma la capolista dopo una partenza non brillante ha infine recuperato. Anche nella gara d’andata al PalaCamagna di Tortona le bianconere di mister Corsolini avevano offerto una buona prova, giocandosela per oltre metà partita, prima di cedere il passo nell’ultimo quarto e mezzo. L’impegno di ieri era decisamente arduo anche perché il Derthona schiera il miglior attacco del campionato con 77,6 punti segnati e la seconda miglior difesa con 58,3 punti concessi, dietro soltanto al Mantova. La compagine piemontese ha subìto un’unica sconfitta nelle 18 partite fin qui disputate.

Risultati 6ª giornata di ritorno girone A: Empoli - Selargius 63-68; Giussano - Broni 64-75: Basket Roma - Carugate 72-59; Torino Teen Basket - Stella Azzurra Roma 55-53; Masnaga - Moncalieri 62-57; Cestistica Spezzina - Derthona Basket 68-72; Polisportiva A. Galli - San Giorgio Mantova 69-78.

Classifica: Derthona Basket 36 punti; Costa Masnaga, Polisportiva San Giovanni Valdarno 30; Logiman Broni 26; San Giorgio Mantova, Selargius 24; Rosa Scotti Empoli, Basket Foxes Giussano 20; Cestistica Spezzina 16; Torino Teen Basket 14; Basket Roma 10; Carugate 8; Moncalieri, Stella Azzurra Roma 4.