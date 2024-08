La carica della curva: "Tutti al Picco"

"Tutti al Picco con la maglia bianca, bandiere e vessilli delle Aquile!". È l’appello lanciato dai ragazzi della Curva Ferrovia in vista del match di esordio dello Spezia, al Picco, contro il Frosinone, in programma sabato sera. "Un’altra stagione sta per iniziare e, come sempre, siamo pronti ad affrontarla nel migliore dei modi – affermano i supporter del settore più popolare dello stadio –. Lasciamo da parte gossip societari e rumors di mercato, ripartiamo dal ‘Picco’, della partita contro il Venezia e pensiamo ad essere noi il vero valore aggiunto". Oltre settemila i tifosi aquilotti attesi sugli spalti del ‘Picco’, pronti a trasformare il ‘catino’ di viale Fieschi in una bolgia di calore e passione. Al fine di apportare ulteriori input di entusiasmo, i tifosi si ritroveranno alle 18,30 all’incrocio di viale Garibaldi con viale Amendola per caricare giocatori e tecnici.

Sul fronte tecnico, mister D’Angelo conterà nuovamente su Cassata e Reca, anche se il polacco resta sul piede di partenza (se si riuscirà a piazzarlo, arriverà un terzino sinistro già individuato). Non ci saranno Kouda, che tornerà dopo la sosta, Beck e Muhl, entrambi in procinto di lasciare lo Spezia. La formazione iniziale dovrebbe ricalcare, in linea di massima, quella presentata nel derby. Ieri ha parlato anche il tecnico del Frosinone Vivarini: "Sarà una gara durissima, all’insegna dell’intensità, servirà lottare, senza cali di tensione".

Infine, il ds Melissano, dopo aver concretizzato il rinnovo del contratto a Hristov, punta a raggiungere lo stesso accordo con Bertola: all’inizio della prossima settimana previsto un incontro con gli agenti del giocatore.

Fabio Bernardini