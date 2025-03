La bella storia di Annalisa e Pantera. “E’ stato un amore a prima vista”

Sarzana, 3 marzo 2025 – “Con lei è stato amore a prima vista. Non so dire bene che cosa sia successo, appena l’ho vista tutti i “contro” nella mia testa si sono azzerati!” A parlare, con il sorriso che le illumina il volto, è Annalisa Ceragioli: la sua “lei” è Pantera, la bellissima cagnolina dal manto nero lucido come il velluto che vi avevamo presentato in questa rubrica sul numero del quotidiano La Nazione della Spezia del 9 settembre scorso; e i “contro” sono invece tutti quei motivi che avevano sempre fatto desistere Annalisa da accogliere un cane nella sua vita, ma che Pantera, con un solo sguardo, è riuscita a far venire meno.

“Premetto che a me piacciono gli animali – spiega Annalisa – ma quando pensavo all’idea concreta di prenderne uno, gli aspetti negativi pesavano più di quelli positivi. Poi un giorno, per puro caso, mi è apparso davanti agli occhi l’annuncio di Pantera con la sua foto: me ne sono innamorata subito, senza più pensare a niente e senza più riuscire a togliermi dalla testa i suoi dolci occhioni”. Annalisa, con il suo entusiasmo per questa decisione, è stata capace di contagiare e convincere tutti i membri della sua famiglia – soprattutto i suoi bimbi Gioia, di 9 anni, e Bentley di 4 – ma soprattutto, non si è mai scoraggiata di fronte all’impegnativo percorso che un’adozione di tipo consapevole (n.d.r. come tutte le adozioni che l’associazione L’impronta promuove) richiede: “Ho chiesto ai miei bimbi – continua - se volevano accompagnarmi al canile per conoscere personalmente Pantera e poi abbiamo fissato un appuntamento con i volontari: al primo sono seguiti diversi incontri in struttura, ma devo dire che se si è mossi da un motivo come il mio, che viene dal cuore; questo percorso lo si fa e non pesa. Oltretutto noi veniamo da Massa-Carrara, quindi dovevamo appositamente programmare e ritagliare il nostro tempo per il viaggio: ma ne è valsa davvero la pena!”

Il bellissimo carattere di Pantera si è subito manifestato con tutti, fin dai primi incontri:“ Pantera è stata da subito bravissima con noi – racconta Annalisa – soprattutto con i bambini: il suo carattere infatti è molto vivace, ma a loro si è sempre avvicinata con particolare delicatezza; senza essere mai irruente. Devo ammettere che è un cane molto intelligente: è ubbidiente, affettuosa, sensibile, è fantastica! Penso proprio che il mio incontro con Pantera fosse scritto nelle stelle. Penso che dovesse andare proprio così. Inoltre – conclude Annalisa - la nostra sintonia è davvero profonda, sono stata davvero fortunata e spero che anche lei si senta così: noi cerchiamo di darle il più e il meglio possibile, come un’amica a quattro zampe come lei merita”.

Alma Martina Poggi