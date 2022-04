L'ex ministro Lucia Azzolina torna in classe a Sarzana

Sarzana (La Spezia) 13 Aprile 2022 - E’ tornata a casa dopo l’esperienza da ministro. Una giornata speciale quella di Lucia Azzolina parlamentare ed ex ministro dell’istruzione che è voluta tornare a far visita alla scuola “Parentucelli Arzelà” di Sarzana dove nel 2008 iniziò la sua carriera da docente di storia e filosofia al liceo scientifico. Una promessa fatta due anni fa prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria e adesso rispettata. Ad accoglierla il dirigente scolastico Generoso Cardinale e i colleghi tra i quali Simone Corona insegnante di matematica e fisica, suo ex alunno. Lucia Azzolina ha incontrato gli studenti nell’auditorium dell’istituto rispondendo a tante domande e ripercorredo con un filo di emozione l’esperienza sarzanese che ha dato il via alla sua carriera prima da docente poi da ministro della Repubblica per altro in un momento difficilissimo per la scuola come quello vissuto durante l’emergenza sanitaria. Nell’occasione ha raccontato anche del suo e dell’ispirazione tratta proprio dall’esperienza come insegnante.