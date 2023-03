Judo, giovani in gara alla palestra dei Prati

Arrivano dalla vicina alta Toscana e naturalmente anche dalla nostra provincia, oltre che dal territorio genovese, l’esercito di bambini e ragazzi con la passione per il judo, che parteciperà oggi alla nuova edizione del trofeo Benito Gianrossi e del trofeo Rinaldo Mazzoni. Appuntamento nella palestra dei Prati di Vezzano Ligure, con la consueta organizzazione della società Olimpia club del maestro Paolo Forfori, che sarà coadiuvato nell’impegno dagli altri maestri del sodalizio ovvero Walter Menini, Massimo Pensa, Domenico Bruni e Simone Pensa. Si tratta di una gara importante per la Uisp, in quanto varrà come campionato provinciale e consentirà di spiccare il volo verso la fase nazionale della manifestazione. Si comincia alle 8 e si finisce entro l’ora di pranzo. In gara le categorie Esordienti A, Esordienti B, Cadetti, Ragazzi, Bambini e Fanciulli, ovvero concorrenti dai 6 agli 11 anni. In lizza ce ne sono quasi 180, appartenenti ad una decina di società.

m. magi