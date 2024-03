Iscrizioni fino al 31 marzo all’asilo nido comunale ’Il castello magico’

Restano aperte fino al 31 marzo le iscrizioni on line per l’asilo nido comunale ’Il castello magico’ di Santo Stefano Magra per i bambini nati negli anni 2022 e 2023. Per presentare domanda è necessario accedere con Spid oppure con le credenziali personali alla sezione ’Cittadino’ sul sito internet del Comune di Santo Stefano Magra selezionando il servizio scuola. Sarà possibile visitare la scuola martedì 26 marzo dalle 16.30 alle 18.30. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio dei servizi sociali 0187 -697179 oppure pubblica istruzione 0187 -697175.