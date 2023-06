Iscrizioni Aperte ai Corsi OSS Gratuiti in Liguria, Finanza Europea e Regione

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi OSS (Operatore Socio Sanitario), finanziati da Regione Liguria e dall’Unione Europea. L’associazione Val di Magra Formazione realizzerà un corso completamente gratuito a Sarzana e le iscrizioni sono aperte fino all’11 luglio. Le lezioni sono destinate a un numero massimo di 30 persone maggiorenni, disoccupate, inoccupate e inattive come previste dalle normative vigenti, residenti oppure domiciliate in Liguria, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. Il corso rilascia la qualifica di Operatore Socio Sanitario. La durata del corso è di 1000 ore complessive così suddivise: teoria 450 ore; attività-laboratorioesercitazione 100 ore, tirocinio 450 ore. Per le iscrizioni presentarsi presso la sede dell’Associazione Val di Magra Formazione in via Falcinello 1 Sarzana negli orari di ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30. Per informazioni contattare il numero 0187-603167.