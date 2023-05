Investito mentre traversa la strada Ricoverato per accertamenti

La botta è stata violenta e per l’anziano si è temuto il peggio. Per fortuna le sue condizioni non sono poi risultate così gravi anche se è stato necessario il ricovero al Sant’Andrea per accertamenti. L’ottantacinquenne sarzanese è stato investito ieri mattina in via Muccini, mentre attraversava la strada, da una macchina che stava procedendo in direzione Battifollo. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale intervenuta per rilevarlo. L’episodio si è verificato intorno alle 10 e ha visto protagonista un pensionato urtato da una vettura. Nel cadere probabilmente ha battuto la testa perdendo conoscenza in una pozza di sangue. E’ stato immediatamente soccorso dall’automobilista in attesa dell’arrivo della Pubblica Assistenza di Romito. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato alla Spezia per accertamenti. Sembrano escluse gravi conseguenze.