Investe donna sulle strisce. Addio patente e maxi multa

Patente sospesa e 40 punti di decurtazione della patente, con la prospettiva di dover ridare gli esami: è la ’stangata’ subita da 55 anni spezzino che ieri mattina in sella al suo scooter ha investito una donna sulle strisce, in via Sarzana, vicino al cimitero dei Boschetti. Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica del Corpo di Polizia Locale per i rilievi del caso. Da quanto emerso negli accertamenti, il conducente del motociclo ha effettuato tre sorpassi vietati in rapida successione, il primo in corrispondenza di intersezione, poi di più veicoli incolonnati invadendo l’opposto senso di marcia. Infine il sorpasso all’auto che si era fermata, per consentire alla pedone di attraversare la strada, finendo con il colpire sul fianco la donna, soccorsa dal personale del 118 e portata al pronto soccorso in condizioni, per fortuna, non gravi. Il 55enne è stato multato con sanzioni per un totale di oltre 700 euro, con l’immediato ritiro della patente. Inoltre, visto il numero complessivo di punti decurtati, dovrà nuovamente sostenere gli esami di idoneità tecnica prima di porsi in futuro alla guida di veicoli a motore.