"Interventi di recupero a Arcola: lavori alle condotte delle acque meteoriche"

Lavori in corso ad Arcola sulle condotte delle acque oggetto di interventi di recupero. Si sono appena conclusi i lavori di sistemazione delle acque meteoriche in via Papirio nel centro storico di Arcola, e continueranno le verifiche delle condotte in Via Valentini e Via Trina. Inoltre sono iniziate le opere di regimentazione delle acque meteoriche in un tratto di strada comunale per Trebbiano, dove sarà posata una nuova condotta con relative caditoie e cordolo. Saranno poi completati gli interventi in Via Ghiariccio ad Arcola relativi alla posa di condotta e relative griglie di raccolta. Intanto sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei canali situati nel territorio del Comune di Arcola, per un importo complessivo

di 60mila euro