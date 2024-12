Individui sospetti di notte tra le case

Individui sospetti: ad Arcola qualche segnalazione fa alzare la guardia. Una delle segnalazioni è arrivata qualche giorno fa al consigliere comunale di opposizione Gino Pavero: "Un cittadino residente in via Aurelia Sud di notte intorno alle 4, svegliato dall’abbaiare di un cane dei vicini, ha visto una figura che si aggirava fra le case. Disturbato dai cani e dall’accensione delle luci di una delle case, in tutta fretta la persona si è allontanata a bordo di una moto". A fronte di questa segnalazione, e a conoscenza di analoghe situazioni, il consigliere ha provveduto a informarne il comandante della stazione dei carabinieri di Arcola. "Prestiamo attenzione – conclude Pavero – e, al verificarsi di particolari situazioni, contattiamo prontamente le forze dell’ordine".