"Incontro tra Amministratori e Residenti nelle Frazioni di Ameglia"

E’ in programma oggi a Bocca di Magra il primo incontro che fa parte della campagna di ascolto promossa nelle frazioni dal Comune di Ameglia. L’appuntamento è alle 17.30 al circolo dell’associazione Bocca di Magra nella passeggiata lungofiume alla presenza del sindaco Umberto Galazzo e assessori. L’incontro è aperto a tutti i residenti per esporre agli amministratori le problematiche della frazione oltre che per conoscere la programmazione di interventi prevista dal Comune. Nelle prossime settimane il viaggio nelle frazioni proseguirà al Cafaggio, Ameglia paese, Fiumaretta e nel borgo di Montemarcello.