Incontro in ricordo di Franco Bertolani

Franco Bertolani, da poco scomparso a 75 anni, sarà ricordato dal Pd di Sarzana oggi alle 16.30 al Cinema Moderno. Figlio del partigiano ’Carlin’, fu esponente di spicco della sinistra spezzina, dirigente del Pci, assessore e consigliere regionale. Dipendente del Comune di Sarzana, ha lasciato il segno nell’organizzazione del Festival della Mente. Interverranno oggi per ricostruire la sua ricca eredità civile molte persone che hanno accompagnato il suo percorso politico e professionale: Egidio Banti, Massimo Caleo, Giulia Cogoli, Renzo Guccinelli, Matteo Melley e Andrea Orlando. "Una iniziativa del Pd ma aperta a tutti coloro i quali, oltre ogni steccato ideologico, si riconoscono in un ideale di politica come servizio e impegno rigoroso – commenta il segretario del Pd Marco Baruzzo –. Di Franco vogliamo ricordare lo spessore umano e culturale, la sua intelligenza discreta e pungente, il suo amore per la città".