Incontro e dibattito sull’agricoltura

L’associazione ’Sarzana si può’ organizza una serie di iniziative per capire come nella Val di Magra, terra di antica tradizione ortofrutticola, venga riconosciuta la strategicità dell’agricoltura locale. Giovedì pomeriggio al Cinema Moderno, dalle ore 17, incontro – seguito da un dibattito aperto al pubblico – con le amministrazioni di Sarzana Ameglia e Luni, le associazioni degli agricoltori Cia, Confagricoltura e Coldiretti e una delegazione di alunni e professori dell’agrario Arzelà, per discutere sul futuro dell’agricoltura in Val di Magra. Vallata che – scrive l’associazione – ben si presta a diventare un polo turistico ed enogastronomico di importanza nazionale, capace di attrarre copiosi flussi turistici ma a condizione che il territorio non venga devastato dalla speculazione edilizia e dall’inquinamento.